C’è gente irresponsabile chi li ucciderebbe senza problemi Bisognerebbe introdurre un patentino per chi ha un cane | l’appello lanciato da Nash Pettinaroli

Un patentino per evitare padroni irresponsabili: è questa la (suggestiva) provocazione lanciata da Nash Pettinaroli, etologo e presidente dell’associazione AnimaLife Ticino (un’associazione che aiuta gli animali in difficoltà). “Mi chiedo se prima o poi non sia il caso di introdurre una specie di patentino per i detentori di cani. C’è troppa gente irresponsabile “, racconta al TicinOnline. “È una tendenza preoccupante. Decine di proprietari si rivolgono a noi perché non vogliono più il loro cane. È come se a un certo punto l’animale desse fastidio”. Nash Pettinaroli ha lanciato l’ allarme. “Negli ultimi cinque anni il fenomeno è crescente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

