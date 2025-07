C' è danno neurologico Come sta Lorenzo Bonicelli dopo l' incidente alle Universiadi

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali, subito dopo il terribile incidente agli anelli durante le Universiadi estive di Essen. Il ginnasta azzurro è vigile, ma permane purtroppo un danno neurologico, la cui entitĂ non è al momento ancora valutabile. Nella giornata di oggi il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha fatto visita all'atleta lecchese, ancora ricoverato all'ospedale di Essen dove è stato operato subito dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "C'è danno neurologico". Come sta Lorenzo Bonicelli dopo l'incidente alle Universiadi

