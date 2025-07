CDP utile in crescita a 1,9 mld nel I semestre Impegnati 15,8 miliardi per sostenere gli investimenti

CDP registra un utile netto in crescita a oltre 1,9 miliardi e impegna 15,8 miliardi per attivare investimenti da 41,6 miliardi nel primo semestre 2025. I risultati, in linea con l’avvio del nuovo Piano Strategico, mostrano un rafforzamento del sostegno a imprese e PA e un crescente ruolo internazionale. È quanto emerge dal bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., presieduto da Giovanni Gorno Tempini, e presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco.   EFFETTO LEVA Nel dettaglio, l’operatività del Gruppo CDP ha sostenuto investimenti complessivi per 41,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 2% rispetto ai 40,7 miliardi dei primi sei mesi del 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

