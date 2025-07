Cdls | Insulti e atti vandalici contro medici e infermieri

Anche a San Marino non mancano episodi di aggressione verbale nei confronti del personale sanitario, non solo del Pronto Soccorso. Una situazione che si è aggravata negli ultimi anni post covid. A denunciare tutta una serie di episodi violenti è la Confederazione democratica lavoratori sammarinesi. "Le donne risultano le più colpite in Italia, tendenza che si riscontra anche in Repubblica. A scatenare questi inammissibili episodi – dicono dal sindacato del segretario Milena Frulli (foto) – la carenza di personale, i tempi di attesa, nonché la crescente pressione sui servizi sanitari. Non sono giustificazioni, ma atti inaccettabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cdls: "Insulti e atti vandalici contro medici e infermieri"

