cavallo salva cavalla moribonda in un salvataggio miracoloso

Quando penso a quale animale vorrei avere al mio fianco in caso di emergenza, mi vengono subito in mente i cani. Sono noti per intervenire in aiuto degli esseri umani, degli altri cani e praticamente di qualsiasi altro essere vivente quando percepiscono che qualcosa non va. Non mi sarei mai aspettato di sentire parlare di un cavallo che accorre in soccorso, ma è proprio quello che è successo in questa storia! L’episodio è avvenuto in una scuderia nel Somerset, in Inghilterra, quando un cavallo Shire ha avuto un improvviso peggioramento delle sue condizioni e aveva bisogno di cure immediate. Beatrice è una cavalla Shire di 16 anni, una razza britannica di cavalli da tiro. 🔗 Leggi su Newsner.it

