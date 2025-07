Catania giovane fermato con mezzo chilo di droga nello zaino | arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato a Catania un 23enne per detenzione di stupefacenti. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, con l’aggravante della quantità rilevante: quasi mezzo chilogrammo di droga nascosto in uno zaino. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un controllo effettuato dalla Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura etnea. Il comportamento sospetto e l’intervento degli agenti. Il giovane, già segnalato in passato alla Prefettura come assuntore di droga, è stato notato dagli agenti mentre transitava in auto per piazza Manganelli, nel cuore del centro storico di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, giovane fermato con mezzo chilo di droga nello zaino: arrestato

