Catania beni confiscati alla mafia | nasce l’Osservatorio Comunale per valorizzare gli immobili e promuovere la legalità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania istituisce un tavolo permanente per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. A Catania è stato ufficialmente costituito l’Osservatorio comunale sui beni confiscati alla mafia, un organismo stabile e operativo promosso dall’Amministrazione comunale in base al nuovo regolamento. Lo scopo principale è valorizzare gli immobili sottratti alla criminalità organizzata e restituirli alla collettività , trasformandoli in spazi di legalità , giustizia, lavoro e cultura. Per la prima volta in città , questo tavolo riunisce istituzioni e associazioni della società civile, garantendo così massima trasparenza, partecipazione e un pieno utilizzo sociale dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, beni confiscati alla mafia: nasce l’Osservatorio Comunale per valorizzare gli immobili e promuovere la legalitÃ

In questa notizia si parla di: catania - beni - confiscati - osservatorio

Sequestrati beni per 3 milioni a esponente clan mafioso di Catania - CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia di Stato di Catania hanno sequestrato beni per 3 milioni di euro riconducibili ad un indagato, attualmente detenuto, ritenuto appartenente al clan Cappello.

Catania, sequestrati beni per 3 milioni di euro ad affiliato del Clan Cappello - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato a Catania. La Polizia di Stato ha recentemente eseguito un sequestro di beni per un valore di circa 3 milioni di euro nei confronti di un soggetto ritenuto appartenente al noto clan mafioso Cappello, attualmente detenuto.

Clan Cappello, sequestrati beni per 3 milioni al "re del narcotraffico" di Catania: anche contanti e gioielli - A Catania, sequestrati beni per 3 milioni di euro a un membro del clan Cappello, noto come il re del narcotraffico.

Beni confiscati alla mafia, costituito osservatorio per trasformare gli immobili in presidi di legalità ; La CGIL di Taranto entra nell’Osservatorio per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia del Comune di Martina Franca; Beni confiscati, Cracolici: Riutilizzo sociale è un'onta per i mafiosi.

Ricostituito l’Osservatorio Regionale sui beni confiscati alla ... - 54 del 04/03/2021 è stato ricostituito l’Osservatorio Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata previsto dalla Legge ... Lo riporta regione.campania.it