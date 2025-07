Castel di Sangro Day 2 | seduta mattutina per il Napoli

Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Di seguito il report della seduta mattutina: Assente Olivera, che dopo il problema al polpaccio di ieri non si allena in gruppo, Gruppo diviso tra blu e fucsia. Inizia un’esercitazione di possesso – passaggio con massimo due tocchi – e aggressione all’interno dell’esagono disegnato a centrocampo. In blu Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, D’Angelo, Anguissa, Hasa, Coli Saco, Politano, Lukaku, Spinazzola. In fucsia Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Mazzocchi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang. In gruppo anche Matteo Politano, che prende parte all’esercitazione, A parte si allenano Sgarbi, Ambrosino, McTominay, Buongiorno, Obaretin, Gilmour e Simeone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

