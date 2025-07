Cassero Volley è stata una bella stagione I complimenti del sindaco

Si è chiusa in bellezza la stagione sportiva del Cassero Volley 1976 che festeggia l’ottimo percorso intrapreso alcuni anni fa siglando la vittoria nel campionato femminile di serie D. “È stato un campionato lungo e difficile” racconta l’allenatore Gabriele Iebba “ma alla fine abbiamo raggiunto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cassero - volley - stagione - stata

Cassero Volley, è stata una bella stagione. I complimenti del sindaco; Cassero Volley, stagione di conferme e successi; Cassero Volley, via alla nuova stagione: novità e collaborazioni importanti in vista.

Cassero Volley, è stata una bella stagione. I complimenti del sindaco - La squadra ha primeggiato nel suo girone di serie D ma non è riuscita a salire di categoria tramite i playoff. arezzonotizie.it scrive

Volley. La città abbraccia la Sir Perugia: "È stata una stagione ... - La città abbraccia la Sir Perugia: "È stata una stagione perfetta» Tantissimi tifosi in piazza per festeggiare insieme ai protagonisti. Come scrive lanazione.it