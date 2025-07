Caso Equalize niente arresti domiciliari per Enrico Pazzali | Nessun pericolo non ha competenze informatiche

Dopo la chiusura del primo filone della maxi inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize, il Tribunale del Riesame ha stabilito che Pazzali non andrà agli arresti domiciliari perché, secondo i giudici, "non possiede alcuna competenza informatica o investigativa" pericolosa per le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: equalize - arresti - domiciliari - pazzali

Equalize, il Riesame dice no agli arresti domiciliari per Pazzali - "Grave quadro indiziario in relazione alla prospettazione accusatoria di tutti gli indagati". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame, secondo quanto riportato in una nota della presidenza del Tribunale di Milano, che però hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera accusato nella inchiesta sugli "spioni" di Equalize.

Caso Equalize, respinta la richiesta di arresti domiciliari per Pazzali - Il Tribunale del Riesame di Milano, nel caso Equalize, decidendo sui ricorsi della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari solo per l’immobiliarista romano Lorenzo Sbraccia, già ai domiciliari in un altro filone dell’inchiesta.

Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà : niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera - Milano, 31 luglio 2025 –  Enrico Pazzali resta libero. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Milano che ha respinto il ricorso dei pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sui dossieraggi illegali Francesco De Tommasi assieme ai pm Antonello Ardituro e Barbara Sargenti della Direzione nazionale antimafia, contro il parere negativo del giudice per le indagini preliminari che chiedevano gli arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano e principale socio della società  di investigazione Equalize, al centro dell'inchiesta della procura sui dossieraggi.

Caso Equalize: "No agli arresti domiciliari per Pazzali". Il Tribunale del Riesame di Milano respinge il ricorso dei pm: "Grave il quadro indiziario, ma non necessarie le misure cautelari" @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr Vai su X

Caso Equalize, il Riesame conferma: no ai domiciliari per Enrico Pazzali; Caso Equalize, Enrico Pazzali non andrà ai domiciliari: Nessuna esigenza di tipo cautelare; Equalize, il Riesame dice no ai domiciliari per Pazzali.

Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà: niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera - La decisione del Tribunale del riesame sconfessa il ricorso dei pm titolari dell’indagine sui dossieraggi illegali. Riporta msn.com

Equalize case: Appeal rejected: Pazzali denied house arrest - Nel caso Equalize, il ricorso presentato non ha cambiato la situazione di Pazzali, confermando le difficoltà nel procedimento e le tensioni giudiziarie ancora aperte. Secondo notizie.it