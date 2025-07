Casa Bianca domani Witkoff e Huckabee a Gaza

Domani l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff e l'ambasciatore Mike Huckabee saranno a Gaza per controllare la distribuzione degli aiuti. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. L'incontro tra Witkoff e il premier israeliano Benjamin Netanyahu "è stato molto produttivo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Bianca, domani Witkoff e Huckabee a Gaza

