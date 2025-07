Carta del docente per la Corte di Giustizia europea spetta anche ai precari con supplenze brevi

La Corte di Giustizia europea ha deciso che la Carta del docente spetta anche ai precari che svolgono supplenze per pochi giorni. Una sentenza importante che allarga la platea dei docenti beneficiari da 750mila a oltre 1 milione e 100mila. Intanto, in Italia, i giudici piemontesi hanno deciso di ricorrere alla Corte dei Conti per il mancato pagamento da parte del ministero dei 500 euro a quei precari con contratti fino al 31 agosto che, nonostante i ricorsi, non hanno ancora ricevuto un centesimo dal Governo. Ora lo Stato che ha un maxi debito verso tutti questi insegnanti e rischia quindi l’accusa di danno erariale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carta del docente, per la Corte di Giustizia europea spetta anche ai precari con supplenze brevi

Ferie docenti precari, gli insegnanti a termine hanno diritto all’indennità per il periodo non goduto. Cosa ha deciso la Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito un principio fondamentale per i docenti a tempo determinato: hanno diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il datore di lavoro dimostri di averli formalmente invitati a fruirne con espresso avviso delle conseguenze.

Carta del docente, il Ministero ritarda nei pagamenti ai precari e perde tutti i ricorsi. La Corte dei Conti indaga sul maxi-debito: ipotesi danno erariale - L’assegnazione della Carta del docente anche agli insegnanti precari rappresenta il risultato di una posizione condivisa da parte della giustizia italiana ed europea.

