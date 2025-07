Carrarese Subito il derby in casa dello Spezia Zanon è carico | La squadra è giovane e forte

"In Trentino si fatica e tanto". Parola di Simone Zanon. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con l'esterno destro tuttofare della Carrarese. Zanon, come sta procedendo il ritiro? "Stiamo lavorando molto bene. Adesso ci stiamo concentrando sulle distanze lunghe ed i carichi sono ancora pesanti ma è giusto così". Che sensazioni ti sta dando questo gruppo? "Le impressioni sono buone. Abbiamo una squadra molto forte e giovane. Dobbiamo ringraziare i ragazzi nuovi che si sono ambientati bene e lo hanno fatto vedere sicuramente contro la Fiorentina". Dopo la Fiorentina incontrerete il Lecce. Cosa ne pensi di queste amichevoli contro squadre di serie A? "Fanno sicuramente bene.

Un'altra squadra di serie B in ritiro in Alto Adige: a Caldaro c'è la Carrarese degli altoatesini Emanuele Zuelli e Simone Zanon - Un'altra formazione del "calcio che conta" ha scelto l'Alto Adige come meta del proprio ritiro estivo.

Carrarese Subito il derby in casa dello Spezia. Zanon è carico: "La squadra è giovane e forte" - Il primo match interno degli azzurri è contro il Padova neopromosso.