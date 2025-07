Carpi Film Fest 2025 | dal 30 agosto al 7 settembre il cinema incontra letteratura musica teatro e psicologia

Torna dal 30 agosto al 7 settembre 2025 il Carpi Film Fest, una delle rassegne cinematografiche piĂą originali del panorama italiano, che per l’ottava edizione propone un ricco programma ispirato al tema “Dove il Cinema incontra le Narrazioni e le Arti”. Il festival, organizzato dall’ Associazione culturale Quelli del ’29 in collaborazione con il Comune di Carpi, si conferma come un appuntamento culturale imperdibile per appassionati di cinema, arte, letteratura e musica. Un festival multidisciplinare tra cinema e cultura. Con 25 appuntamenti in programma, il Carpi Film Fest 2025 propone un viaggio tra cinema, teatro, arti visive, psicologia, letteratura e musica, con eventi speciali, proiezioni, masterclass, incontri e concerti che trasformeranno il centro storico di Carpi in un grande palcoscenico culturale a cielo aperto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

