Carole Radziwill | John F Kennedy Jr era la figura più vicina a un principe che abbiamo avuto in America Le critiche alla serie di Ryan Murphy? Ci vedo l’affetto del pubblico nei confronti di Carolyn Bessette

La carriera da reporter, l’amore con Anthony Radziwill, nipote di Jackie Kennedy Onassis, poi il dolore: la morte improvvisa dei suoi migliori amici, John F. Kennedy Jr. e la moglie Carolyn Bessette, e la perdita del marito. La giornalista ed ex Real Housewife li ricorda in un’intervista e in una docuserie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carole Radziwill: «John F. Kennedy Jr. era la figura piĂą vicina a un principe che abbiamo avuto in America. Le critiche alla serie di Ryan Murphy? Ci vedo l’affetto del pubblico nei confronti di Carolyn Bessette»

