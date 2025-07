Una telefonata che non avrebbe mai pensato di ricevere, Piergiorgio Belloni di Fivizzano, 77 anni, una vita dedicata interamente all’insegnamento: "Maestro siamo Gian Battista Saleri e Renato Albertini di Lumezzane in provincia di Brescia; si ricorda di noi quando nel 1971 lei era il nostro insegnante alle elementari? Domattina veniamo a Fivizzano a trovarla". " La mia mente è subito corsa a quel tempo lontano- ricorda Belloni - quando terminato il servizio militare, vinto il posto come maestro a Lumezzane in provincia di Brescia e m’ero trasferito là. Avevo trovato alloggio in una stanza dove non c’era riscaldamento, ma la proprietaria mi scaldava il letto tramite un braciere appeso sotto le coperte e tutto si superava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Caro maestro si ricorda di noi?". Due alunni ritrovano il prof Belloni