Il Canada "intende" riconoscere lo Stato di Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York a settembre: lo ha annunciato il premier di Ottawa. "Il Canada intende riconoscere lo Stato di Palestina durante l'80a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2025", ha affermato Mark Carney in una conferenza stampa, seguendo l'esempio di Francia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carney, Canada intende riconoscere Palestina in settembre

Riconoscimento della Palestina, ora Londra corteggia il Canada - Potrebbe essere il Canada, alleato chiave del Regno Unito e membro del Commonwealth, il prossimo Paese occidentale tradizionalmente filo- ansa.it scrive