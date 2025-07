Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell’immondizia | controlli negli stabilimenti balneari

Tempo di lettura: < 1 minuto Gravi carenze igieniche e sanitarie nei locali e nella conservazione degli alimenti destinati ai clienti. Un rilievo non da poco per un noto stabilimento balneare di Massa Lubrense. I Carabinieri della compagnia di Sorrento con il prezioso contributo del NAS, del NIL e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano hanno ispezionato diversi impianti della costiera, documentando gravi violazioni. La situazione più complessa nel ristorante di un celebre lido: carne avariata, ghiaccio per cocktail conservato nelle buste normalmente destinate all’immondizia e violazioni sulla normativa che regola la sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell’immondizia: controlli negli stabilimenti balneari

In questa notizia si parla di: carne - avariata - ghiaccio - buste

Chiusa macelleria degli orrori a Catania, video della carne avariata e delle blatte nel locale: cibo distrutto - A Catania, una macelleria è stata chiusa per gravi irregolarità igieniche. Elevate sanzioni per un totale di 4.

Sporcizia e carne avariata. La polizia locale chiude il minimarket di Lissone - Carne malconservata, pavimenti sporchi, presenza di infestanti e altre gravi violazioni igienico-sanitarie.

Blitz in uno stabilimento balneare a Bagnara Calabra: trovati lavoratori spiati e carne avariata sotto il sole - Controlli dei Carabinieri in uno stabilimento balneare di Bagnara Calabra: scoperti lavoro nero, alimenti non tracciati e videosorveglianza irregolare.

Nel lido in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per fare drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo; Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell’immondizia: maxi sequestro in un noto ristorante; Carne avariata in un noto lido di Massa Lubrense, denunciata la proprietaria.

Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell'immondizia - Controlli dei carabinieri negli stabilimenti balneari, sanzioni e sequestri. Da msn.com

Penisola Sorrentina - Capri, Carne avariata e ghiaccio nelle buste dell'immondizia - Gravi carenze igieniche e sanitarie nei locali e nella conservazione degli alimenti destinati ai clienti. Si legge su stabiachannel.it