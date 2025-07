Un amore e poi un altro, una donna libera e per questo destinata alla tragedia. Pochi i personaggi così iconici in tutta la storia della letteratura e della lirica in particolare. È ‘Carmen’, l’opera di Georges Bizet che il Balletto di Milano porta in scena (proprio in versione di balletto) stasera alle 21,15 al Teatro Romano di Fiesole per l’ultimo appuntamento di danza di questa 78esima edizione dell’ Estate Fiesolana. Una donna anticonformista, gitana, ribelle, una Carmen, che incarna tutto l’animo femminile, capace di irretire Don José e il torero Escamillo, ma legata a un fato che si fa tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carmen, anticonformista e ribelle. Sulle punte del Balletto di Milano