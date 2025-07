Carlotta La Croce morta a 12 anni dopo aver atteso l' ambulanza per ore | il malore alle giostre e i sintomi Decesso per dissecazione aortica

Carlotta La Croce è morta nella notte tra il 26 e il 27 luglio. Sabato si trovava ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, dove si godeva la festa patronale insieme alla sua famiglia. Era. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carlotta La Croce morta a 12 anni dopo aver atteso l'ambulanza per ore: il malore alle giostre e i sintomi. «Decesso per dissecazione aortica»

Carlotta La Croce muore a 12 anni dopo due ore d’attesa per l’ambulanza: aperta un’inchiesta a Catanzaro - Amaroni in lutto per la morte della 12enne: indagini aperte sul ritardo nei soccorsi. Una tragedia ha scosso la comunità di Amaroni, nel Catanzarese, dove Carlotta La Croce, una bambina di 12 anni, è morta il 26 luglio dopo un presunto ritardo di circa due ore nell’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento urgente dall’ospedale di Soverato a quello di Catanzaro.

Mentra è alle giostre accusa dolore alla schiena, poi non ha più sensibilità nella gambe, muore a 12 anni Carlotta La Croce - Carlotta La Croce, 12 anni, si è sentita male alle giostre durante la festa patronale ad Amaroni e ha perso la vita dopo un lungo trasferimento in ospedale. baritalianews.it scrive