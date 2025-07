Carlo D’Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea la compagna | Fine di un incubo

(Adnkronos) – "Al telefono abbiamo pianto. Sono incredula, è la fine di un incubo dopo tanti anni di sofferenza". Sono le parole all'Adnkronos di Juanita Costantini, la compagna di Carlo D'Attanasio, il 55enne italiano bloccato in Papua Nuova Guinea da 5 anni e a cui è stato diagnosticato un cancro al colon, che ieri è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: carlo - attanasio - papua - guinea

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea - Condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro, attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia

Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina.

Carlo D’Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea, chi è il velista pescarese e di cosa era accusato - Pescara, 31 luglio 2025 – Assolto e liberato: è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a dare la bella notizia sull’italiano Carlo D’Attanasio.

"Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall'ambasciatore Paolo Crudele che la Corte d'Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D'Attanasio, disponendo la sua liberazione", Vai su Facebook

Brevi Estero Il Parlamento ucraino approva la legge che ripristina l'indipendenza delle agenzie anticorruzione Papua Nuova Guinea, assolto e liberato il velista pescarese Carlo D'Attanasio, detenuto dal 2020 con l'accusa di traffico internazionale di cocai Vai su X

Carlo D'Attanasio, Tajani: È stato liberato in Papua Nuova Guinea; Liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio; L'italiano Carlo D'Attanasio torna libero, assolto in Papua Nuova Guinea.

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea, la compagna: "Fine di un incubo" - Le parole all'Adnkronos di Juanita Costantini: "mi ha raccontato tutto, è libero. Come scrive adnkronos.com

Carlo D'Attanasio libero dopo 5 anni di carcere in Nuova Guinea - Dopo quasi cinque anni di reclusione in Papua Nuova Guinea, il velista pescarese Carlo D'Attanasio è libero. Si legge su ansa.it