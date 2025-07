Carlo D’Attanasio è libero Tajani | Assolto dopo 4 anni di carcere in Papua Nuova Guinea

Dopo ben 4 anni di calvario, D'Attanasio è stato assolto da tutte le accuse ed è ora libero di tornare in Italia. Purtroppo, a causa di una grave patologia che lo affligge, si trova ora ricoverato in ospedale nella capitale della Papua Nuova Guinea, a Port Moresby. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carlo D’Attanasio è libero, Tajani: “Assolto dopo 4 anni di carcere in Papua Nuova Guinea”

In questa notizia si parla di: attanasio - libero - assolto - anni

Carlo D’Attanasio, è libero l’italiano arrestato nel 2021 in Papua nuova Guinea - È stato assolto ed è ora libero, quattro anni dopo il suo arresto, Carlo D’Attanasio, l’italiano che dal 2021 era in carcere in Papua Nuova Guinea c on le accuse di riciclaggio di denaro e traffico di droga.

Carlo D'Attanasio assolto e liberato in Papua Nuova Guinea. Tajani: "È libero, ora è ricoverato" Vai su X

Carlo D'Attanasio è libero; Carlo D'Attanasio è liberato in Papua Nuova Guinea, Tajani: Assolto da accuse; Assolto e liberato, finisce il calvario di Carlo D'Attanasio.

Carlo D'Attanasio è libero - Il velista pescarese è stato assolto dalla Suprema Corte di Giustizia dopo oltre 4 anni di detenzione in Nuova Papua Guinea ... rainews.it scrive

Carlo D'Attanasio è liberato in Papua Nuova Guinea, Tajani: "Assolto da accuse" - Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in mi ... Secondo msn.com