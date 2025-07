Carlo D’Attanasio è libero l’italiano arrestato nel 2021 in Papua nuova Guinea

È stato assolto ed è ora libero, quattro anni dopo il suo arresto, Carlo D’Attanasio, l’italiano che dal 2021 era in carcere in Papua Nuova Guinea c on le accuse di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall’ambasciatore Paolo Crudele che la Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D’Attanasio, disponendo la sua liberazione “, ha affermato. “La Farnesina”, ha aggiunto, “ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale: era stato condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro e attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Carlo D’Attanasio, è libero l’italiano arrestato nel 2021 in Papua nuova Guinea

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea - Condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro, attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia

Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina.

