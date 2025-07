Carlo D’Attanasio è libero assolto quattro anni dopo l’arresto durante il giro del mondo in vela | le accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro

Carlo D’Attanasio è stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea. Il velista pescarese, agli arresti dal 2020 e condannato a 19 anni per riciclaggio di denaro, è stato ritenuto non colpevole dalla Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all’unità di crisi della Farnesina. D’Attanasio si trova attualmente ricoverato in un ospedale della capitale Port Moresby, dove è in cura per un grave tumore al colon. Il giro del mondo in vela e le accuse: perché D’Attanasio è stato arrestato. Il caso risale a cinque anni fa, quando Carlo D’Attanasio stava tentando di compiere il giro del mondo in solitaria in barca a vela. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: carlo - attanasio - assolto - anni

Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea - Condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro, attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia

Tajani, 'liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio' - "È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio ". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina.

Carlo D’Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea, chi è il velista pescarese e di cosa era accusato - Pescara, 31 luglio 2025 – Assolto e liberato: è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a dare la bella notizia sull’italiano Carlo D’Attanasio.

Papua Nuova Guinea, assolto e scarcerato l’italiano Carlo D’Attanasio: accusato di riciclaggio quale profitto del narcotraffico internazionale, ha trascorso oltre quattro anni in prigione Vai su X

Libero Carlo D'Attanasio, in carcere da anni in Papua Nuova Guinea. Lo ha annunciato il ministro degli Estero Antonio Tajani: «Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall’ambasciatore Paolo Crudele che Vai su Facebook

Carlo D'Attanasio, Tajani: È stato liberato in Papua Nuova Guinea; Carlo D’Attanasio assolto e liberato in Papua Nuova Guinea; Carlo D'Attanasio è liberato in Papua Nuova Guinea, Tajani: Assolto da accuse.

Carlo D'Attanasio liberato, l'annuncio di Tajani: «Assolto in Papua Nuova Guinea» - È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l'italiano Carlo D'Attanasio». Riporta msn.com

Carlo D'Attanasio è liberato in Papua Nuova Guinea, Tajani: "Assolto da accuse" - Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in mi ... Scrive msn.com