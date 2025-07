Carles Perez morso ai testicoli da un cane | ricoverato d’urgenza come sta oggi l’ex calciatore della Roma

L’ex Roma Carles Pérez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Salonicco dopo essere stato morso da un cane ai genitali. L’esterno d’attacco con un passato in Serie A, infatti, ha avuto la peggio dopo una “lotta” tra simili. Il calciatore, oggi in forza all’ Aris Salonicco, si trovava in un parco della città in Grecia con il proprio animale, che è stato aggredito da un suo simile sfuggito al padrone. A quel punto Carles Perez si è “intromesso” ed è stato morso ai testicoli nel tentativo di difendere il proprio cane. Pérez è stato prontamente trasportato in ospedale e registrato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato d’urgenza, come sta oggi l’ex calciatore della Roma

In questa notizia si parla di: carles - morso - cane - ricoverato

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni - L'ex attaccante giallorosso, ora all'Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di dividere due cani che litigavano

Paura per Carles Pérez: morso da un cane, ricoverato d’urgenza - Attimi di paura per Carles Pérez, esterno offensivo in prestito all’ Aris Salonicco e di proprietà del Celta Vigo.

Morso ai testicoli da un cane: Carles Perez è ricoverato in gravi condizioni - Brutta disavventura per l'ex attaccante della Roma, finito in ospedale a Salonicco: la ricostruzione degli eventi

Una brutta e dolorosa disavventura per Carles Pérez: l’ex Roma è ricoverato in gravi condizioni per il morso di un cane ai testicoli L’ex giocatore di Roma e Barcellona è ricoverato in ospedale a Salonicco (Grecia) in gravi condizioni a causa di un forte m Vai su Facebook

Carles #Perez ricoverato in ospedale È stato morso ai genitali da un cane Vai su X

Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato d’urgenza, come sta oggi l’ex calciatore…; Grecia, il calciatore Carles Perez morso da un cane ai genitali: ricoverato a Salonicco; Carles Perez morso da un cane ai genitali, l'ex Roma ricoverato d'urgenza in ospedale: dovrà operarsi.

Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato d’urgenza, come sta oggi l’ex calciatore della Roma - L’ex Roma Carles Pérez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Salonicco dopo essere stato morso da un cane ai genitali. Da ilfattoquotidiano.it

Carles Perez, l'ex Roma morso da un cane in Grecia: ricoverato in ospedale, rischia l'operazione - Carles Perez, incredibile disavventura per l'ex Roma: è stato morso in zona inguinale da un cane in Grecia ed è ricoverato in ospedale, rischia l'operazione. Lo riporta sport.virgilio.it