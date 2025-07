Caritas in campo per la salute Sosterrà le spese mediche di chi non può permetterselo

Le persone in difficoltà economica per sostenere spese mediche possono rivolgersi alla Caritas. Il progetto “ Medi Care “ è promosso dalla Caritas Diocesana di Spoleto-Norcia, in collaborazione con la Pastorale della Salute, ed è finanziato con i fondi straordinari Cei 8Xmille. È attivo lo sportello socio-sanitario e di advocacy diocesano (sostegno attivo) per l’anno 2025, con sede in Piazzetta della Misericordia 3. L’obiettivo è quello di contribuire, attraverso lo strumento dell’ascolto caritativo, a garantire l’accesso alle cure e all’assistenza in modo consapevole e responsabile, indipendentemente dalla condizione economica o sociale della persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caritas in campo per la salute. Sosterrà le spese mediche di chi non può permetterselo

