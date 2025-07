cari italiani sul lavoro adesso basta fare gli ignavi

La scorsa settimana sono avvenuti due fatti rilevanti sul fronte del lavoro. Il primo: lunedì 21, con la sentenza 1182025, la Consulta ha stabilito che il tetto di 6 mensilità per le indennità dovute nei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese è incostituzionale, invitando Parlamento e governo a intervenire. Il secondo: venerdì 25, nel quartiere Vomero a Napoli, tre operai edili sono morti cadendo da venti metri di altezza dopo il ribaltamento di un montacarichi. Due di loro, si è scoperto in seguito, lavoravano in nero; nessuno indossava il casco di protezione né era agganciato a un’imbracatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

