cardinale napoli stop appalti senza scrupoli e lavoro nero

"Basta alle parole che coprono! Basta agli appalti senza scrupoli! Basta alla piaga devastante del lavoro nero!". Lo dice il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, in un messaggio in occasione dei funerali dei tre operai di Napoli, per il crollo del montacarichi mentre stavano effettuando la manutenzione di un palazzo. "Non possiamo accettare che la morte sul lavoro diventi notizia da dimenticare. Non è stato il destino. È stata l'assenza delle regole. È stata la mancanza di sicurezza e di controllo, la superficialità di chi doveva proteggere. È stato il silenzio di chi sa e non interviene, è stata la fretta che mette il profitto sopra la vita, è stato un sistema che ancora oggi, nel 2025, espone al morire chi lavora per vivere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

