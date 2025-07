Canzoni per la Pace | Andrea Scanzi incanta Civitella tra musica e memoria collettiva

Civitella in Val di Chiana ha ospitato, in uno scenario magico, lo spettacolo di Andrea Scanzi “ Canzoni per la pace” con la band dei Borderlobo. Scanzi ha dimostrato ancora una volta la sua capacità narrativa musicale scansionando i più famosi autori che la band ha riproposto con particolare efficacia. Canzoni che veniva spontaneo cantare perché parte di un periodo fatto di sogni e di speranze. Lo ha fatto anche Scanzi dimostrando la sua versatilità anche a quelli che gli resta sui coglioni per il suo carattere strettamente aretino. Una bella serata, in un paese che è un piccolo gioiello da conservare e tutelare, che abbiamo goduto in un tramonto fantastico. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Canzoni per la Pace: Andrea Scanzi incanta Civitella tra musica e memoria collettiva

In questa notizia si parla di: scanzi - canzoni - pace - andrea

Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari - Arezzo, 30 maggio 2025 – Sarà Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore teatrale tra i più seguiti e apprezzati in Italia, il protagonista di una delle serate più attese del Festival delle Musiche, il longevo progetto artistico estivo a cura di Officine della Cultura.

Scanzi e i Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” - Sarà Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore teatrale tra i più seguiti e apprezzati in Italia, il protagonista di una delle serate più attese del Festival delle Musiche, il longevo progetto artistico estivo a cura di Officine della Cultura.

Le “canzoni per la pace” di Andrea Scanzi a Civitella - A Civitella in Val di Chiana arriva Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e autore teatrale tra i più seguiti e apprezzati in Italia.

Mercoledì 30 luglio a Civitella in Val di Chiana CANZONI PER LA PACE con Andrea Scanzi & Borderlobo feat Andrea Parodi Zabala, Alex Gariazzo, Riccardo Maccabruni, Michele Guaglio, Massimiliano Malavasi, Raffaele Kohler ore 21.15 - INGRESSO LIBE Vai su Facebook

Canzoni per la Pace: Andrea Scanzi incanta Civitella tra musica e memoria collettiva; Andrea Scanzi e i Borderlobo al Festival delle Musiche: le Canzoni per la pace che cambiano il mondo; Canzoni per la pace di Andrea Scanzi a Civitella, la Brizzi Big Band chiude Valenzano Symphony, a La Verna il Festival di Musica d'Organo.

Le “Canzoni per la pace” di Andrea Scanzi a Civitella in Val di Chiana - Il Festival delle Musiche torna in Piazza Don Alcide Lazzeri con uno tra i protagonisti più attesi della trentunesima edizione ... Lo riporta lanazione.it

In viaggio tra i classici della pace. Da De Andrè a Dylan con Scanzi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com