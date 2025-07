Cantieri e code sul' A10 la Lega | Autostrade risarciscano il danno d' immagine

Problemi continui causati da cantieri e code interminabili, e il passaparola dei disagi sull'A10, via social e non solo, rischia di danneggiare la vocazione turistica della Liguria. Per questo, per la Lega, le societĂ concessionarie di autostrade nella regione - specie a ponente - dovrebbero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cantieri infiniti e caos. Code tra Careggi e Cure. Ira degli automobilisti: “A piedi si fa prima” - Firenze, 27 maggio 2025 – Mattinata da incubo per gli automobilisti che ieri mattina hanno avuto la sfortuna di percorrere via di Careggi (dall’incrocio con via Bolognese).

In Fi-Pi-Li scoppia l'estate. Tamponamenti, code e ore di caos. Pesa l’effetto cantieri - Pontedera, 2 giugno 2025 – Tutti verso il “paradiso” della spiaggia, approfittando del primo vero caldo del 2025.

Incidenti e cantieri: code per più di 10 km in autostrada - Giornata difficile per gli spostamenti a Genova: oltre ai disagi sul fronte delle ferrovie, dove si registrano ritardi a causa di un guasto a Voltri, si aggiungono code chilometriche in autostrada per incidenti e lavori.

A10, interrogazione di Biasi (Lega): “Società autostradali risarciscano il danno d’immagine, sindaci e associazioni di categoria hanno ragione” - "I numerosi cantieri per lavori di manutenzione e ammodernamento provocano restringimenti di carreggiata, frequenti rallentamenti, talvolta incidenti e lunghe code soprattutto nella stagione estiva" ... Come scrive msn.com

Caos A10, Biasi: società autostrade risarciscano danno d’immagine - Federalberghi, Unione Albergatori, Confcommercio e Confesercenti hanno più volte denunciato tale situazione nella quale, a causa dei problemi di viabilità, emerge un’immagine di una destinazione ... Si legge su ligurianotizie.it