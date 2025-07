Canoa con bimba di 18 mesi in difficoltà nel lago di Bolsena famiglia salvata dai carabinieri

In canoa nel lago di Bolsena, con l'obiettivo di raggiungere l'affascinante isola Bisentina. La “gita” di una giovane famiglia di stranieri in vacanza nella Tuscia si è, però, trasformata in un incubo, che solo il tempestivo e professionale intervento della motovedetta dei carabinieri ha evitato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: canoa - lago - bolsena - famiglia

Ottimi risultati del Cus Catania Canoa al Campionato Regionale Siciliano: nove medaglie al lago Nicoletti - Altra giornata da ricordare per gli atleti del Cus Catania Canoa, protagonisti del Campionato Regionale m1000 RJSM, Paracanoa, Gara Regionale m500 RJS e Canoa Giovani 2000–200, svoltosi domenica 1° giugno nelle acque del Lago Nicoletti, in provincia di Enna.

Canoa, al Lago di Nicoletti brilla il Circolo Canoa Catania con 14 ori - Al Lago di Nicoletti (Enna) si è disputato il Campionato Siciliano di velocità. Ottime prove dei giovani canoisti del Circolo Canoa Catania, che proseguono la loro corsa ai titoli regionali.

La proposta di nozze in canoa: "Così ho chiesto a Julie di sposarmi su magico lago di Ridracoli" - È accaduto sul lago di Ridracoli. Una proposta di matrimonio, pronunciata ed accettata, sulle canoe che scivolano silenziose sulle acque verdi e pulite del lago che si incunea tra le foreste vetuste, patrimonio naturale dell’Umanità protette dal Parco nazionale.

Famiglia in difficoltà con la canoa sul lago di Bolsena a causa del maltempo, salvata dai carabinieri; Sfida in canoa le onde del lago: annega con i due figlioletti; Canoa si rovescia: due morti.

Famiglia in trappola sulla ruota panoramica sul lago di Bolsena: padre ... - Quando è partita per ammirare la bellezza del lago di Bolsena, quella famiglia romana non avrebbe mai immaginato una disavventura del genere. Scrive ilmessaggero.it

La ruota panoramica si blocca, famiglia in trappola nella cabina a Bolsena - La ruota panoramica si blocca per un problema elettrico: imprevisto per una famiglia di romani in gita al lago di Bolsena bloccata in cima alla giostra. Riporta iltempo.it