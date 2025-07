Cane Akita trovato in un appartamento in mezzo a sporcizia ed escrementi | aveva persino perso il pelo

Abbandonato da giorni in casa in mezzo alla sporcizia e ai bisogni. Il proprietario era irreperibile e le condizioni del povero animale erano pessime. Le guardie zoofile dell'Oipa di Milano sono intervenute in un'abitazione dell'hinterland di Milano con la polizia locale salvando un cane di 11. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cane Akita trovato in un appartamento in mezzo a sporcizia ed escrementi: aveva persino perso il pelo.

