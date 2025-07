Candele e fiori per Alika a tre anni dall’uccisione

Candele, un mazzo di fiori e un momento di riflessione. A tre anni dall’ omicidio che scosse Civitanova è stato ricordato così, l’altra sera, Alika Ogorchuwku, il 39enne nigeriano ucciso in corso Umberto I. La manifestazione, organizzata dal comitato 29 luglio, si è svolta proprio nel punto in cui Alika morì in seguito all’aggressione per mano di Filippo Ferlazzo, condannato per quel fatto a 24 anni. Era il 29 luglio 2022. L’altra sera alcune decine di persone si sono date appuntamento per un momento di raccoglimento. Erano presenti, tra gli altri, la vedova del nigeriano, la signora Charity, insieme all’avvocato Francesco Mantella, che ha assistito la donna per tutta la durata del processo, il consigliere comunale Elisabetta Giorgini insieme a Roberto Mancini di Dipende da Noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Candele e fiori per Alika a tre anni dall’uccisione

