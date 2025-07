ABBONATI A DAYITALIANEWS Un annuncio storico durante la conferenza ONU sulla soluzione dei due Stati. Il Canada e Malta hanno dichiarato che riconosceranno ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre, durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite. La notizia è stata resa pubblica il 30 luglio 2025, mentre era in corso la conferenza ONU sulla soluzione dei due Stati, evento disertato da Israele e Stati Uniti. Con questa mossa, i due Paesi si allineano a Regno Unito e Francia, che avevano giĂ comunicato la loro intenzione di fare lo stesso passo. Si tratta di un’importante evoluzione diplomatica, parte di un piĂą ampio sforzo europeo per spingere Israele a porre fine al conflitto in corso nella Striscia di Gaza e a fermare l’espansione degli insediamenti nei territori occupati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Canada e Malta riconosceranno lo Stato di Palestina a settembre