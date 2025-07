Campo largo in bilico cosa succede in Toscana e ad Arezzo Chi rompe chi ricuce | i nomi e gli scenari

Il Pd sta cercando di costruire un'alleanza molto ampia intorno alla ricandidatura di Eugenio Giani per il secondo mandato da presidente della Regione Toscana. Questo percorso continua a essere però pieno di insidie che corrispondono a mal di pancia in Alleanza Verdi e Sinistra e alle spaccature. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare” - Firenze, 17 luglio 2025 – “Veniamo da un’opposizione al quinquiennio di Giani”, dice Giuseppe Conte da Montecitorio, prima di riformulare la parola d’ordine delle regionali d’autunno in Toscana.

Mazzetti (FI): "In campo per la rivoluzione liberale in Toscana" - "È un’occasione che non capiterà di nuovo: bisogna rivoluzionare la Toscana, rompendo il muro dell’ideologia eretto e difeso in questi pesanti e lunghi 50 anni dalla sinistra, aprendo le porte alle imprese e ai progetti innovativi.

Giani e Zaia, spine nel fianco di centrosinistra e centrodestra - Luca Zaia in Veneto attende il vertice del centrodestra con la sua lista civica pronta. Segnala msn.com