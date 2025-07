Campi Flegrei sciame sismico nella notte | i principali terremoti

Lieve sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei. Come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli, l’attività sismica è iniziata alle 00:47 (ora locale) del 31 luglio 2025 ed è stata composta da 13 eventi con magnitudo fino a 1.8 gradi Richter.Tutti i terremoti si sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: campiflegrei - sciame - sismico - notte

Il sisma 4.0 di ieri, 18 luglio, alle 9.14, è stato il più forte ma non l'unico. Da mezzanotte di ieri nuovo sciame sismico, con episodi lievi, fortunatamente (magnitudo massima 1.7). Ma il bradisismo è lì, pronto a farsi sentire periodicamente. Vai su Facebook

Terremoto Campi Flegrei, lieve sciame sismico della notte: la scossa più forte di magnitudo 1.8; Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: i principali terremoti; Terremoti ai Campi Flegrei, nessuna scossa forte nella notte. Ma lo sciame sismico continua.

Sciame sismico ai Campi Flegrei, registrati 12 terremoti nella notte: monitoraggio in corso - L'articolo Sciame sismico ai Campi Flegrei, registrati 12 terremoti nella notte: monitoraggio in corso proviene da Insider Post. Come scrive msn.com

Pozzuoli, terminato lo sciame sismico della notte: la scossa più forte di magnitudo 1.8 - «L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 00:47 (UTC ... Riporta msn.com