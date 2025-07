Campi estivi per bambini con autismo | via alle iscrizioni per il Green wonder camp

ERCHIE - Il Comune di Erchie lancia un nuovo progetto di inclusione sociale dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Dal 1 al 6 settembre 2025, la masseria didattica Bio Agriturismo "Masseria Sciaiani Piccola" di Villa Castelli ospiterà il "Green wonder camp", un'iniziativa che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

bambini - green - wonder - camp

Effetto Nicholas Green, nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina. “Lui è il nostro eroe” - Cesano Maderno (Monza e Brianza), 13 maggio 2025 – Il bambino sorride, i capelli rossi con il ciuffo, la linea della bocca distesa in un sorriso.

Effetto Nicholas Green. I disegni dei bambini: "Lui è il nostro eroe" - Il bambino sorride, i capelli rossi con il ciuffo, la linea della bocca distesa in un sorriso. Il maglioncino verde, i pantaloni a strisce.

Tg Green 5 giugno – I bambini a scuola di educazione ambientale con il Conai - Il progetto del Conai dedicato all’educazione ambientale e all’economia circolare con oltre 200 bambini alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, il bilancio delle campagne di responsabilità sociale messe a punto da AzzeroCO2, la lotta alla plastica nella Giornata mondiale dell’Ambiente.

Giovedì è successa una cosa incredibile al Green Day Summer Camp della School of Rock di Santa Rita. È arrivato Tré Cool, il batterista dei Green Day, per suonare con i ragazzi che impazziti dalla gioia e hanno suonato tre canzoni insieme a lui. Tré è stato Vai su Facebook

Un Green Camp contro l’alluvione. Tre settimane nel centro estivo per ... - Dal 26 agosto al 13 settembre, infatti, i bambini guelfesi, castellani e dozzesi di età compresa tra i 6 ed i 12 anni potranno partecipare senza costi al Green Camp. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Camp estivo gratuito per bambini tra gli 8 e i 13 anni con la Croce Rossa di Varese - Sono due i turni: dal 25 al 31 agosto e dal 1 al 7 settembre. Segnala varesenews.it