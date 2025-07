Campeggi presenze in flessione Ma si prevede un agosto sold out

Marina di Massa, 31 luglio 2025 – Il sentor e di un’ estate un po’ fiacca si è palesato sabato scorso, con alcuni campeggi della Partaccia che la sera hanno ospitato concerti rock di fronte a un pubblico esiguo. La conferma arriva dalle due associazioni a cui fanno capo le 32 strutture della zona: giugno e luglio, rispetto al 2024, sono andati così così, mentre per agosto ci sono ottime speranze. Pensare che la Partaccia, con i suoi 20mila posti letto, è una delle aeree campeggio più grandi d’Europa. Numeri importanti che fanno però i conti con due fattori decisivi: il meteo e il portafoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campeggi, presenze in flessione. Ma si prevede un agosto sold out

