Campania si candida con la Lega la mamma di Giogiò | Salvini mi ha detto che Napoli ha bisogno di me

Si candiderà al consiglio regionale della Campania nelle liste della Lega Daniela Di Maggio, la mammà di Giovanbattista Cutolo, per tutti Giogiò, il musicista 24enne ammazzato la notte del 31 agosto 2023 da un minorenne in piazza Municipio a Napoli. Giogiò fu ucciso senza motivo, per un motorino parcheggiato male nei pressi di un pub dove era andato a comprare un panino, l’accenno di una rissa, tre colpi esplosi “per il gusto di sparare”, come è emerso nel corso del processo. Il suo assassino è stato condannato a 20 anni, il massimo della pena per il rito abbreviato nella giustizia minorile. Al momento del delitto era libero grazie alla messa alla prova per un altro reato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campania, si candida con la Lega la mamma di Giogiò: “Salvini mi ha detto che Napoli ha bisogno di me”

In questa notizia si parla di: giogiò - campania - lega - napoli

Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega di Salvini alle regionali in Campania - Daniela Di Maggio, mamma di Giovambattista Cutolo, candidata alle regionali in Campania con la Lega. Annuncio in Senato durante la presentazione di tre proposte di legge per la sicurezza.

L’annuncio di Salvini: la mamma di Giogiò candidata con la Lega in Campania - Tempo di lettura: 2 minuti “ E’ doveroso equiparare l’episodio delittuoso del minore a quello del maggiorenne”.

Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega alle regionali in Campania - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale durante la conferenza stampa al Senato. Daniela Di Maggio, madre di Giovambattista Cutolo, noto come Giogiò, sarà candidata per la Lega di Matteo Salvini alle prossime elezioni regionali in Campania.

Regionali in Campania, la Lega candida Daniela Di Maggio madre di GioGio Cutolo ucciso a Napoli Vai su Facebook

Daniela #DiMaggio, madre del giovane musicista ucciso a #Napoli, si candida alle Regionali con la #Lega. “Legalità e arte per cambiare i quartieri dimenticati” Vai su X