campania la madre del musicista ucciso a napoli candidata con la lega

Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo – il giovane musicista di 24 anni ucciso a Napoli il 31 agosto scorso mentre cercava di sedare una lite – sarà candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per la Lega. L’annuncio è stato dato ufficialmente il 31 luglio in Senato da Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in cui sono state presentate tre nuove proposte legislative in tema di sicurezza, una delle quali sarà intitolata proprio a Giogiò. Salvini: «Daniela porterà in Regione la vita vera e un’esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio». Il vicepremier ha dichiarato: «I napoletani che vogliono cambiare hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche formando tanti giovani è qualcosa di bello quindi ringrazio Daniela, la ringrazio per aver scelto la Lega: è una opportunità che mette a disposizione per portare in Regione la vita vera e un’esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

