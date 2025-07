Campania in rete | otto distretti insieme per il rilancio dei territori interni

Un fronte comune per il rilancio del commercio e dei territori. Otto Distretti Diffusi delle Aree Interne, 81 Comuni coinvolti, hanno messo nero su bianco una proposta articolata, indirizzata all’Assessorato alle AttivitĂ Produttive della Regione Campania, per chiedere l’attivazione di bandi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: campania - otto - distretti - rilancio

Maxi frode fiscale da 60 milioni: otto misure cautelari tra Campania e Dubai - Il Tribunale del Riesame di Salerno ha accolto l’appello proposto dalla Procura della Repubblica contro un’ordinanza di rigetto del gip, disponendo otto misure cautelari personali nell’ambito di un’inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati.

Otto casi di West Nile in Campania, 4 in rianimazione - Tempo di lettura: < 1 minuto Sono otto i casi di infezione da virus del West Nile, quattro gravi, in rianimazione, negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli.

Febbre del Nilo, otto casi in Campania. Quattro in rianimazione: «Scatta la prevenzione» - Virus West Nile: sono almeno 8 i casi clinici di infezione conclamata in Campania, che hanno dato luogo ad altrettante ospedalizzazioni a causa di forme neuroinvasive.

Napoli, farmaceutico e agroalimentare trainano l'export del Sud; Distretti del Commercio; Elenco Regionale Distretti del Commercio.

La Campania che fa rete, otto distretti campani uniti per il rilancio - Otto Distretti Diffusi delle Aree Interne, 81 Comuni coinvolti, hanno messo nero su bianco una proposta articolata, indirizzata all’As. Come scrive corriereirpinia.it