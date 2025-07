Campania Fiola PD | Salvi i turni notturni nei Centri di Salute Mentale

Campania, Fiola: “Stop alla riduzione dell’assistenza notturna nei Centri di Salute Mentale. Ascoltate le istanze di operatori e pazienti”. “La salute mentale non può e non deve essere considerata un settore marginale. In un momento storico in cui il disagio psicologico è in aumento, le istituzioni hanno il dovere di rafforzare, non ridurre, i presìdi di assistenza.” Così Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico presidente della commissione regionale politiche sociali, commentando la decisione dell’ASL Napoli 1 di sospendere la rimodulazione dell’assistenza infermieristica notturna e festiva presso i Centri di Salute Mentale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

