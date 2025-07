Camogli come Portofino | scatta l' ordinanza anti degrado stop a bivacchi e persone scalze

Anche a Camogli, come a Portofino, arriva un'ordinanza anti “degrado” con svariati divieti per tutelare l'immagine del comune, meta turistica rinomata a livello internazionale. Il sindaco, Giovanni Anelli, ha firmato un'ordinanza che prevede tra le altre cose stop a bivacchi, a persone scalze e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ordinanza in vigore fino al 30 settembre: multe fino a 500 euro per chi consuma alcol in strada, si siede sui muretti o sosta con valigie e casse portatili nel centro storico Vai su Facebook

Turismo, sul Times l’ordinanza anti-poveri di Portofino diventa un caso internazionale - elemosina varata qualche giorno fa dal Comune di Portofino finisce sul Times, il prestigioso quotidiano britannico, e diventa un caso internazionale, raccogliendo la denuncia del pre ... Lo riporta genova.repubblica.it

