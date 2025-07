Camion pieno di bottiglie d' acqua perde carico in rotonda | strada chiusa a Romagnano Sesia

Centinaia e centinaia di bottiglie di vetro frantumate a terra.È questo il motivo per cui ieri, mercoledì 30 luglio, la rotonda tra la variante di Romagnano Sesia e via delle Rogazioni è stata chiusa. Mentre percorreva la rotatoria un camion, che trasportava bottiglie in vetro di acqua minerale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

