Camion di aiuti sequestrati dalle milizie | solo 260 arrivati a destinazione

Sono 2.010 i camion (1.718 del Wfp) con circa 30mila pacchi di aiuti umanitari, oltre 93% contenenti cibo, che dal 19 maggio a oggi sono entrati nella Striscia di Gaza. Ma solo 260 sono i camion che, in questo periodo, sono arrivati alla destinazione prevista nell'enclave palestinese. E questo perchĂ© ben 1.753 camion, di cui 1.583 del Wfp, sono stati intercettati, ''pacificamente da persone affamate o da attori armati con la forza'', durante il transito nella Striscia di Gaza.    Lo rende noto il 'Meccanismo UN 2720', un sistema istituito dalle Nazioni Unite per facilitare l'invio e migliorare il monitoraggio degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile di Gaza, contribuendo così a ''creare fiducia ed efficienza nelle operazioni umanitarie'', come si legge sul sito web dedicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Camion di aiuti sequestrati dalle milizie: solo 260 arrivati a destinazione

