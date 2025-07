cambio di casacca

Silvio Pittori lascia la sua lista civica e approda nella Lega: fonda un nuovo gruppo consiliare di opposizione in consiglio comunale "felice di farlo: condivido la linea politica indicata dal segretario Matteo Salvini e dal vice segretario Roberto Vannacci". Da sempre, dice, "mi riconosco nei valori identitari propri della Lega ed in quell’anima conservatrice che non si oppone al progresso, ma consente alla società di progredire in maniera armoniosa e non utopica". Promette di continuare ad impegnarsi in consiglio "nell’interesse della nostra comunità e del nostro territorio" anche "in funzione delle imminenti elezioni regionali, trattando temi concreti e lasciando alla sinistra le solite battaglie ideologiche lontane dalle necessità effettive delle persone e delle imprese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

