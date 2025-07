Cambio ai vertici di Dri d’Italia spa

Cambio ai vertici in DRI d’Italia spa, societĂ partecipata al 100 per cento da Invitalia costituita nel gennaio del 2022 con il compito di verificare la fattibilitĂ e procedere alla realizzazione e gestione di impianti di produzione di preridotto (direct reduced iron). Alla presidenza arriva Mario Baldassarri, classe 1946, giĂ viceministro dell’Economia e delle Finanze ed ex parlamentare di An e Futuro e LibertĂ . Il nuovo amministratore delegato è invece Ferruccio Ferranti, dal 2023 presidente del Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno e dal 2024 della Cassa di Risparmio di Orvieto. Baldassarri e Ferranti, nominati con la regia di Fratelli d’Italia, sostituiscono rispettivamente Franco BernabĂ© e Stefano Cao. 🔗 Leggi su Lettera43.it

