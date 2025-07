Calvizzano l’ultimo saluto a Ciro Pierro | operaio morto sul lavoro a Napoli

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Calvizzano, i funerali di Ciro Pierro, l’operaio di 62 anni, tragicamente deceduto venerdì scorso in un incidente sul lavoro a Napoli, nel quartiere Rione Alto. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. Calvizzano, l’ultimo saluto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Calvizzano, l’ultimo saluto a Ciro Pierro: operaio morto sul lavoro a Napoli

Ciro Pierro, 62 anni, Luigi Romano, 67, e Vincenzo Del Grosso, 54 anni.

