Calvizzano in lutto per la morte improvvisa di Luca | stroncato da un’infezione a 36 anni

Un grave lutto ha colpito la comunitĂ di Calvizzano, che piange la prematura e improvvisa scomparsa di Luca Napolano, 36 anni, nipote del vicesindaco Pasquale Napolano. Il giovane è deceduto a causa di una grave infezione.  La notizia, diffusasi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Calvizzano in lutto per la morte improvvisa di Luca: stroncato da un’infezione a 36 anni

In questa notizia si parla di: calvizzano - lutto - improvvisa - luca

Olbia in lutto per la morte di Barbara Rinaldi, 52 anni, madre premurosa e donna esemplare. . . La cittĂ di Olbia piange la morte di Barbara Rinaldi, 52 anni, donna e madre esemplare. "Ci hai tenuti stretto con un amore che non ha nome", scrivono i familiari. "H Vai su Facebook

Calvizzano in lutto per la morte improvvisa di Luca: stroncato da un’infezione a 36 anni; Calvizzano, grave lutto per il vicesindaco Napolano. Il sindaco Pirozzi: Siamo sgomenti.

Luca Napolano morto a 36 anni, la sua Calvizzano sotto choc: il cordoglio del sindaco - Calvizzano piange la prematura e improvvisa scomparsa di Luca Napolano, 36 anni, nipote del vicesindaco Pasquale Napolano. Da ilmattino.it