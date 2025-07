Calendasco un benvenuto al sole per inaugurare Scorre - Il Festival

Un percorso culturale in sintonia con il paesaggio che lo ospita e un cammino condiviso che mette in rete piccoli comuni, centri storici, approdi, piazze, golene, parchi e musei lungo le sponde del Po. "Scorre - Il Festival", manifestazione itinerante tra le province di Piacenza, Parma, Reggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"In mezzo scorre il fiume": il festival itinerante e gratuito che non ha confini - Dall’8 giugno al 14 settembre 2025 torna In mezzo scorre il fiume, il festival itinerante diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo e che propone un’estate all’insegna della cultura e del rispetto.

Al via l'Asprano book festival, l'estate che scorre leggendo - Un vero fiume di gente. Successo strepitoso per la prima serata dell’Asprano Book Festiva, la rassegna letteraria itinerante che porta i libri e gli autori nei più suggestivi angoli di Roccasecca, Colle San Magno, Castrocielo, Falvaterra, Piedimonte San Germano, organizzata dall’associazione.

'Scorre, il Festival' svela le sue carte: a esibirsi in piazza in un concerto gratuito è Irene Grandi - Si solleva il sipario sull'edizione 2025 di 'Scorre, il Festival'. La manifestazione, in programma a Bondeno nel mese di settembre, partirà venerdì 5 e si concluderà lunedì 8, con il recupero di un saggio di danza e tessuti aerei.

Al via dal 5 al 21 settembre la quinta edizione di "Scorre-Il Festival" - Vito, attore e comico bolognese tra i più amati, sarà in scena a Bondeno il 5 e a Goro il 12 settembre con il suo spettacolo “L’altezza delle lasagne”, un racconto comico, gustoso e ironico che ... Lo riporta parmatoday.it